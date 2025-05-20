بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة لدرس اقتراحات قوانين تتعلق بالانتخابات

بدأت جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب، وذلك لدرس اقتراحات قوانين تتعلق بالانتخابات. وسبق وأن دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة، وذلك لدراسة إقتراح القانون الرامي إلى إستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني، إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني، إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية، إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب، إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، إقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي وإقتراح قانون تعديل انتخاب أعضاء مجلس النواب.

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