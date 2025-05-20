أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مجموعة "لوفتهانزا" للطيران أعلنت تعليق جميع رحلاتها من إسرائيل وإليها حتى الثامن من حزيران المقبل. ويأتي قرار الشركة الألمانية بعد تصاعد التوتر في أعقاب تهديدات أطلقتها القوات المسلحة اليمنية باستهداف المطارات في اسرائيل حتى وقف الحرب على غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: مجموعة لوفتهانزا للطيران أعلنت تعليق رحلاتها من إسرائيل وإليها حتى 8 الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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