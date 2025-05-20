شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يستقبل عضو المكتب السياسى للحزب الشيوعى الصينى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لي شوليه عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، أمين الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب، رئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب، وذلك بمقر مجلس النواب.

استهل المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب اللقاء بالتأكيد على خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار ما يجمعهما من قواسم حضارية مُشتركة، مشيراً إلى حرص قيادتي البلدين على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتعاون والتنسيق المستمر بما يخدم صالح البلدين والشعبين الصديقين، مؤكداً حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون البرلماني في المجالات البرلمانية والتشريعية، ومواصلة التشاور بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتنسيق الثنائي أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

وخلال اللقاء، ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المشروعات المُشتركة بين البلدين وأبرزها مُشاركة الشركات الصينية في بناء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية وكذا الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية المصرية الصينية المُشتركة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، داعياً إلى المزيد من الشراكات والاستثمارات الصينية في السوق المصري الواعد في ضوء ما تشهده مصر حالياً من طفرة تنموية غير مسبوقة.

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني على تقدير واعتزاز الصين بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية مع مصر في ضوء دورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مُشيداً بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين قيادتي البلدين، وتابع مؤكداً على أن الاقتصاد المصري يخطو بخطوات حثيثة نحو النمو المُستدام بفضل الجهود التنموية التي تبذلها الدولة المصرية، معرباً عن انفتاح الصين نحو المزيد من الاستثمارات في كافة المجالات الاقتصادية مع مصر.

جانب من اللقاء

المستشار حنفي جبالي

صورة تجمع قيادات مجلس النواب ولي شوليه عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني والوفد المرافق له