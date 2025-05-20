شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف اجتماع"CAPSCA" لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأزمات الصحية بقطاع الطيران المدني والان مع تفاصيل الخبر

انطلاقًا من الدور المحوري ورؤية وزارة الطيران المدني في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الاستعداد والاستجابة للأزمات الصحية في قطاع الطيران، تستضيف سلطة الطيران المدني المصرية – ممثلة عن الوزارة – فعاليات الاجتماع الثاني عشر لبرنامج الترتيب التعاوني للوقاية من الأحداث الصحية العامة وإدارتها في الطيران المدني (CAPSCA EUR-MID/12)،والذي يُعقد حاليا بالقاهره تحت رعاية الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وبالتنسيق المشترك بين المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لأوروبا وشمال الأطلسي، والمكتب الإقليمي للمنظمة للشرق الأوسط، وذلك بمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدد من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

حضر فاعليات الإفتتاح الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني ، و محمد أبو بكر فارع المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) بمنطقة الشرق الأوسط، ولفيف من قيادات الوزارة وسلطة الطيران المدني، هذا إلى جانب ممثلي منظمة الإيكاو من المكتبين الإقليميين لأوروبا والشرق الأوسط، وممثلي منظمة الصحة العالمية، وعدد من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمجال الصحة العامة والطيران المدني.

حيث يهدف الاجتماع إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، والتنسيق في وضع خطط الاستجابة للأزمات الصحية، مع التركيز على ضمان أمن واستمرارية قطاع النقل الجوي، وتقليل تأثير الطوارئ الصحية على حركة السفر والتجارة الدولية. كما يسعى إلى دعم الدول الأعضاء في تطبيق القواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن الإيكاو (SARPs) والمعايير الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (IHR)، بالإضافة إلى تطوير القدرات الوطنية في إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ الصحية في مجال الطيران، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بما يشمل سلطات الطيران المدني، وهيئات الصحة العامة، والمطارات، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية، وشركات الطيران، والهجرة، والجمارك، والأمن.

كما يتضمن البرنامج تنظيم زيارة دعم فني من فريق (CAPSCA) إلى أحد المطارات المصرية خلال الفترة من 21 إلى 22 مايو 2025، بهدف تقييم مستوى الجاهزية وتعزيز تطبيق المعايير الصحية الدولية داخل بيئة المطار.

وفي كلمته التى القاها خلال الجلسه الافتتاحية، نقل الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني تحيات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، الذي أعرب عن تقديره لمشاركة ممثلي الدول والمنظمات الدولية في هذا الحدث الهام، مرحبا بهم فى أرض الكنانه مصر ،..مؤكدًا التزام مصر بدعم الجهود الدولية في مجالي الصحة العامة والطيران، ومعربًا عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع عن نتائج بنّاءة تُسهم في تعزيز جاهزية قطاع الطيران لمواجهة الطوارئ الصحية، وتدعم استدامته وسلامته على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الشرقاوي إلى أن برنامج CAPSCA يُعد نموذجًا رائدًا للتعاون الإقليمي والدولي بما يخدم أهداف الخطة العالمية لسلامة الطيران GASP والخطة العالمية للملاحة الجوية GANP والمبادئ التوجيهية لفريق عمل تعافي الطيران التابع لمجلس الإيكاو CART

وفى ختام كلمته اكد رئيس السلطة على أهمية استمرار التنسيق والتكامل لضمان أن يظل قطاع الطيران المدني وسيلة للربط بين الشعوب ودعامة أساسية لتعزيز الصحة العامة على المستوى العالمي، متمنيًا للمشاركين اجتماعًا مثمرًا يتسم بالرؤية المستقبلية والتعاون البنّاء.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في ضوء التوصيات الصادرة عن الدورة الحادية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الإيكاو A41، ومتابعة للموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الحادي عشر لبرنامج CAPSCA EUR-MID/11 الذي استضافته مدينة كولون الألمانية في أبريل 2024، حيث قام المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى المصرى لترتيب استضافة هذا الاجتماع في إطار تعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر في مجال الطيران المدني والصحة العامة.