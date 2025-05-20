شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شكوى الزمالك.. تعرف على المادة القانونية المتسببة فى وقف إعلان شركة والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد نادي الزمالك للألعاب الرياضية، على المادة 4 من القانون 180 لسنه 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام في شكواه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد شركتين، بسبب الإعلان الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونصت المادة (4) من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، على أن "يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، تلقى شكوى رسمية مقدمة من نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد شركتين بسبب الإعلان الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت إدارة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد رصدت انتشار الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

