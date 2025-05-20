اخبار العالم

بعد شكوى الزمالك.. تعرف على المادة القانونية المتسببة فى وقف إعلان شركة

0 نشر
0 تبليغ

بعد شكوى الزمالك.. تعرف على المادة القانونية المتسببة فى وقف إعلان شركة

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شكوى الزمالك.. تعرف على المادة القانونية المتسببة فى وقف إعلان شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الثلاثاء، 20 مايو 2025 11:45 ص

اعتمد نادي الزمالك للألعاب ، على المادة 4 من القانون 180 لسنه 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام في شكواه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد شركتين، بسبب الإعلان الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونصت المادة (4) من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، على أن "يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، تلقى شكوى رسمية مقدمة من نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد شركتين بسبب الإعلان الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت إدارة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد رصدت انتشار الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا