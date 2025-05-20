شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرصه على مواكبة تطورات العصر وتعزيز دوره في دعم التحول الرقمي، أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة الذكاء الاصطناعي، وذلك تحت إشراف المهندس حسام محمود ناصر، الذي تم تعيينه أمينًا للأمانة.

وضم التشكيل عددًا من الكفاءات والخبرات المتميزة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث تم اختيار كل من:

أيمن الجوهرى

أحمد مهران

هيثم الغمري

كأمناء مساعدين.

كما شمل تشكيل الأمانة المركزية كلًا من:

نهال عيسى

محمد شبل

محمد الحداد

جون غالي

شاهيناز إبراهيم

آية محمد

محمد عبد الستار

عمرو البرنس

هيثم صلاح الدين

عمرو عطا الله

مايكل كمال

يأتي هذا التشكيل في إطار خطة الحزب الاستراتيجية للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي والخدمي، ويؤكد سعي الحزب الدائم نحو إعداد كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع تحديات المستقبل.