شكرا لقرائتكم خبر عن بلا خسائر.. زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، جزيرة جاوة الإندونيسية. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال كان على بعد 319 كيلومترًا غرب منطقة "باسيتان" بإقليم جاوة الشرقية، وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.