اخبار العالم

جعجع استقبل المطران قصارجي وتأكيد على أهمية الحضور المسيحي في لبنان والمشرق

0 نشر
0 تبليغ

  • جعجع استقبل المطران قصارجي وتأكيد على أهمية الحضور المسيحي في لبنان والمشرق 1/3
  • جعجع استقبل المطران قصارجي وتأكيد على أهمية الحضور المسيحي في لبنان والمشرق 2/3
  • جعجع استقبل المطران قصارجي وتأكيد على أهمية الحضور المسيحي في لبنان والمشرق 3/3

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع، رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان ولا سيّما في ضوء نتائج الإنتخابات البلديّة والإختيارية وأهمية الحفاظ على الحضور المسيحي في لبنان والمشرق والدعم الإغترابي له.

10d018c539.jpg8aa2ce4ad3.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر جعجع استقبل المطران قصارجي وتأكيد على أهمية الحضور المسيحي في لبنان والمشرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا