جعجع استقبل المطران قصارجي وتأكيد على أهمية الحضور المسيحي في لبنان والمشرق

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع، رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي. وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان ولا سيّما في ضوء نتائج الإنتخابات البلديّة والإختيارية وأهمية الحفاظ على الحضور المسيحي في لبنان والمشرق والدعم الإغترابي له.

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