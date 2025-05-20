كيروز في ذكرى رمزي عيراني: بالرغم من مرور 23 عاماً على الجريمة فإنه لم يصر الى أي تحقيق جدي

اشار عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية النائب السابق إيلي كيروز الى ان "في 7/5/2002 تم اختطاف الرفيق رمزي عيراني، وفي 20/5/2002 تم العثور على جثة رمزي في صندوق سيارته في شارع كراكاس في بيروت. وتقول المعلومات يومها أن رمزي قد تمت تصفيته قبل عشرة أيام".

ولفت الى ان "في 22/5/2002 تم تشكيل لجنة أمنية رفيعة من أربعة ضباط كبار: العميد إبراهيم جبور رئيس المباحث الجنائية والعقيد شارل عطا من جهاز امن الدولة والعميد جان سلوم من جهاز الأمن العام والعميد عماد القعقور رئيس فرع التحقيق في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني. وبالرغم من مرور 23 عاماً على الجريمة فأنه لم يصر الى أي تحقيق جدي وبقي الملف الأساسي فارغاً".

واضاف "ويبقى السؤال: إلى متى تنتظر جيسي عيراني وعائلة رمزي لتعرف من خطف رمزي ومن قتل رمزي ولماذا لايصار الى الاستماع إلى القادة الأمنيين الذين كانوا مسؤولين عن الأمن في تلك الحقبة من تاريخ لبنان! على امل ان يبادر وزير العدل الى تحريك الملف لدى القضاء المعني".