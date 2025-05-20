استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو حيث تم مناقشة عمل المجلس النيابي والقوانين الاصلاحية التي اقرت والتي هي قيد الدرس، كذلك تم البحث في الخطوات المطلوبة من الحكومة اللبنانية تمهيداً لمؤتمر المانحين المنوي عقده في فرنسا خلال الاشهر القادمة.

كانت هذه تفاصيل خبر بوصعب بحث مع ماغرو الخطوات المطلوبة من الحكومة تمهيداً لمؤتمر المانحين المنوي عقده بفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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