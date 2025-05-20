"النشرة": وزير الداخلية ترأس اجتماعًا أمنيًا في سراي صيدا لبحث التحضيرات للانتخابات البلدية

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأن وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وصل إلى سراي صيدا الحكومي، حيث كان في استقباله محافظ الجنوب منصور ضو.

وعلى الفور ترأس الوزير حجار اجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي في الجنوب، خُصّص لبحث الإجراءات الإدارية والتدابير الأمنية الواجب اتخاذها قبل وخلال يوم الانتخابات البلدية والاختيارية، المقررة يوم السبت في 24 أيار 2025، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من الاستحقاق الانتخابي في لبنان.