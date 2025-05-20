أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأن وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وصل إلى سراي صيدا الحكومي، حيث كان في استقباله محافظ الجنوب منصور ضو.
وعلى الفور ترأس الوزير حجار اجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي في الجنوب، خُصّص لبحث الإجراءات الإدارية والتدابير الأمنية الواجب اتخاذها قبل وخلال يوم الانتخابات البلدية والاختيارية، المقررة يوم السبت في 24 أيار 2025، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من الاستحقاق الانتخابي في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": وزير الداخلية ترأس اجتماعًا أمنيًا في سراي صيدا لبحث التحضيرات للانتخابات البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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