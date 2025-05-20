رئيس وزراء قطر أعلن إطلاق مجموعة حوافز للمستثمرين بالبلاد: نواصل جهودنا لوقف الحرب في غزة

أشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، إلى أنّ "القصف الإسرائيلي يقوض فرص السلام"، مؤكدًا "أننا نواصل جهودنا لوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى".

ولفت، في كلمة له في منتدى قطر الاقتصادي، إلى أنّ "الأولوية يجب أن تكون لمنح الشعوب الخارجة من الصراعات المجال لبناء فرصة أفضل"، وقال: "نريد لقطر أن تظل دائما شريكا موثوقا فيه سواء في الطاقة أو الدبلوماسية".

وأضاف "مستمرون مع مصر والولايات المتحدة في جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة"، وتابع: "اعتقدنا أن الإفراج عن (الأسير الأميركي الإسرائيلي السابق) عيدان ألكسندر سينهي مأساة غزة لكن الرد كان قصفا عنيفا"، من الجيش الإسرائيلي؟

إلى ذلك، ذكر محمد بن عبدالرحمن أنّ "الاقتصاد القطري سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.4% العام الماضي"، معلنًا "إطلاق الحزمة الأولى من مجموعة الحوافز للمستثمرين".

كما كشف "أننا سنطلق مشروعا جديدا يطمح للعالمية خلال هذا العام ونسعى لترسيخ دورنا في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنا".