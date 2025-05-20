وزير خارجية بلجيكا: اجتماع مرتقب لمراجعة عمليات التصدير والترانزيت العسكري مع إسرائيل

أشار وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إلى "أننا نؤيّد تفعيل المادة الثانية من اتفاق الشراكة مع إسرائيل بشأن حقوق الإنسان"، وذلك في ظل توجّه أوروبي لمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل مع استمرارها في حربها على قطاع غزة ومحاصرة الفلسطينيين.

وكشف الوزير البلجيكي عن "اجتماع مرتقب لمراجعة عمليات التصدير والترانزيت العسكري مع إسرائيل بعد حكم قضائي"، وقال: "الخطوات الجديدة تحافظ على مصداقيتنا في الدفاع عن القانون الدولي".

في وقت سابق من اليوم، أشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إلى أنّ "تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كاف"، معلنًا "أننا ندعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة مدى احترامها حقوق الإنسان".

واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تم توقيعها في بروكسل في 20 تشرين الثاني 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من حزيران 2000، بعد التصديق عليها من قبل برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي.

وتنص الاتفاقية على إنشاء "مجلس شراكة" تدعمه "لجنة شراكة" تهتم بعدة مجالات سياسية والاقتصادية واجتماعية وغيرها.