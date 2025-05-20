شينخوا: البنوك التجارية الكبرى في الصين تخفض أسعار الفائدة على الودائع

أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" بأن البنوك التجارية الكبرى في الصين أعلنت عن خفض أسعار الفائدة على الودائع، في أول إجراء من نوعه خلال العام 2025.

وأوضحت أن كل من البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، والبنك الزراعي الصيني، وبنك التجار الصيني، قاموا بخفض سعر الفائدة على الودائع لأجل سنة واحدة بمقدار 15 نقطة أساس، ليصل إلى 0.95 في المئة.

وكشفت أنه بعد التعديل الجديد، أصبحت أسعار الفائدة على الودائع لأجل عامين 1.05 في المئة، ولثلاثة أعوام 1.25 في المئة، ولخمسة أعوام 1.3 في المئة.

وفي سياق متصل، خفضت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض القائمة على السوق، حيث تم خفض سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل سنة واحدة إلى 3 في المئة من 3.1 في المئة، كما تم خفض سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل يزيد على خمس سنوات، والذي يُعتمد عليه في تسعير العديد من القروض العقارية، إلى 3.5 في المئة من 3.6 في المئة.

وكانت الصين قد نفذت في وقت سابق من الشهر الحالي أول خفض لسعر الفائدة الأساسي لهذا العام، حيث تم خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية لأجل سبعة أيام من 1.5 في المئة إلى 1.4 في المئة.