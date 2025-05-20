نتانياهو: غولان قال إن إسرائيل تقتل الأطفال كهواية في حين نخوض حربا ونعمل هزيمة حماس

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عن إدانته تصريحات زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيليين يائير غولان، وقال إنّها "ضد دولتنا وجنودنا الذين يخوضون معركة من أجل وجودنا"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومحاصرته.

ولفت إلى أنّ "غولان الذي شجع على عصيان أوامر الجيش وقارن بين إسرائيل والنازيين مرتديا بزة عسكرية وصل لحضيض جديد"، مضيفًا "غولان قال إن إسرائيل تقتل الأطفال كهواية في حين نخوض حربا ونعمل على تحرير أسرانا وهزيمة حماس".

وفي وقت سابق، أشار غولان في تصريح إلى أن "إسرائيل تسير نحو أن تصبح دولة منبوذة بين الأمم، مثلما كانت جنوب إفريقيا في الماضي، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة".

وشدد على أنّ "الدولة العاقلة لا تقاتل المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تتبنى أهدافا تقوم على ترحيل السكان"، لافتًا إلى أن "هذه الحكومة مليئة بأشخاص لا يمتون إلى اليهودية بصلة، مليئة بأشخاص انتقاميين، عديمي الأخلاق، ولا يملكون القدرة على إدارة الدولة في أوقات الطوارئ، وهذا يشكل خطرا على وجودنا".