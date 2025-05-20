ساعر: تصريحات يائير غولان ضد إسرائيل وجيشها لا تغتفر وستكون وقودا لنار معاداة السامية

علق وزير الخارجية الاسرائيلي، جدعون ساعر على تصريحات زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيليين يائير غولان:قائلا: "الافتراء الدموي الذي أطلقه غولان على دولة إسرائيل وجيشها لن يغتفر"، معتبرا ان "تصريحاته ستكون بالتأكيد وقودا لنيران معاداة السامية في أنحاء العالم، في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل معركة وجودية ضد ائتلاف يسعى إلى إبادتها".

واعتبر غولان في تصريح له، أن "الدولة الطبيعية لا تخوض حربا ضد مدنيين ولا تقتل الأطفال كهواية ولا تضع لنفسها هدف تهجير سكان".