علق وزير الخارجية الاسرائيلي، جدعون ساعر على تصريحات زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيليين يائير غولان:قائلا: "الافتراء الدموي الذي أطلقه غولان على دولة إسرائيل وجيشها لن يغتفر"، معتبرا ان "تصريحاته ستكون بالتأكيد وقودا لنيران معاداة السامية في أنحاء العالم، في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل معركة وجودية ضد ائتلاف يسعى إلى إبادتها".
واعتبر غولان في تصريح له، أن "الدولة الطبيعية لا تخوض حربا ضد مدنيين ولا تقتل الأطفال كهواية ولا تضع لنفسها هدف تهجير سكان".
كانت هذه تفاصيل خبر ساعر: تصريحات يائير غولان ضد إسرائيل وجيشها لا تغتفر وستكون وقودا لنار معاداة السامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.