الخارجية الصينية: نؤيد المباحثات المباشرة بين موسكو وكييف

أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ "تأييدها لمباحثات مباشرة بين موسكو وكييف"، غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن الجانبين سيباشران "فورا" مباحثات للتوصل الى وقف لإطلاق النار.
وقالت ال إن "الصين تؤيّد كلّ الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وتأمل أن تمضي الجهات المعنية قدما في الحوار والتفاوض".
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