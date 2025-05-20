يائير غولان: الدولة العاقلة لا تقاتل المدنيين ولا تقتل الأطفال كهواية ولا تتبنى أهدافا تقوم على ترحيل السكان

اشار رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان الى أن "إسرائيل تسير نحو أن تصبح دولة منبوذة بين الأمم، مثلما كانت جنوب إفريقيا في الماضي، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة".

أضاف: "الدولة العاقلة لا تقاتل المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تتبنى أهدافا تقوم على ترحيل السكان"، مشيرا إلى أن "هذه الحكومة مليئة بأشخاص لا يمتون إلى اليهودية بصلة، مليئة بأشخاص انتقاميين، عديمي الأخلاق، ولا يملكون القدرة على إدارة الدولة في أوقات الطوارئ، وهذا يشكل خطرا على وجودنا".