"الأخبار": اعتراض دورية لليونيفيل في عيناتا لدخولها إلى أحد الأحياء السكنية

أفادت صحيفة "الأخبار"، عن "اعتراض دورية لليونيفيل في عيناتا لدخولها إلى أحد الأحياء السكنية".
ويأتي ذلك بعد سلسلة من الحوادث المشابهة في بلدات جنوبية، حيث أقدم أهالي عدد من البلدات سابقًا على اعتراض اليونيفيل بسبب دخولها إلى مناطق من دون مؤازة من الجيش اللبناني، وذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان.
وآخر هذه الحوادث كانت في 16 أيار الحالي بين اليونيفيل وأهالي بلدة الجميجمة، حيث أقدم عناصر اليونيفيل على إطلاق النار في الهواء، في حين قالت اليونيفيل في بيان لها إنّ "مدنيين هاجموا دورية تابعة لنا بين الجميجمة وخربة سلم والجيش تدخّل فورًا ورافق الدورية إلى قاعدتها".
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