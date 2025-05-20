كشف السفير الأميركي السابق لدى دمشق، روبرت فورد، عن مشاركته ضمن فريق أوروبي كلفته منظمة بريطانية غير حكومية متخصصة بحل النزاعات، بإعادة تأهيل شخصية معروفة باسم "الشرع"، كان يُعرف سابقًا بـ"الجولاني"، ليصبح سياسيًا ودبلوماسيًا.
وقال فورد إنه التقى الشرع ثلاث مرات ضمن هذا الإطار، كانت الأولى والثانية خلال عامي 2023 و2024، بينما جرت الثالثة في القصر الجمهوري في كانون الثاني من العام الحالي.
ونقل فورد عن الشرع حوارًا دار بينهما خلال اللقاء في القصر الرئاسي، حيث قال له: "خلال مليون سنة لم أتوقع أن أراك في القصر الرئاسي"، ليرد عليه الشرع بالقول: "أحب أن أفاجئكم باستمرار مستر روبرت".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الأميركي السابق في دمشق: شاركت بإعادة تأهيل "الشرع" سياسيًا بطلب من منظمة بريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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