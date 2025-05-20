وزير خارجية فرنسا: ندعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة مدى احترامها حقوق الإنسان

أشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إلى أنّ "تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كاف".

وأعلن وزير خارجية فرنسا "أننا ندعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة مدى احترامها حقوق الإنسان".

ويأتي تصريح بارو في ظل استمرار إسرائيل في حربها الواسعة على غزة ومحاصرتها للقطاع، منذ 7 تشرين الأول 2023.

واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تم توقيعها في بروكسل في 20 تشرين الثاني 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من حزيران 2000، بعد التصديق عليها من قبل برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي.

وتنص الاتفاقية على إنشاء "مجلس شراكة" تدعمه "لجنة شراكة" تهتم بعدة مجالات سياسية والاقتصادية واجتماعية وغيرها.