أفادت وكالة "رويترز"، بأن "برلمان المجر وافق على مشروع قانون الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية".

وسبق وأن أعلنت سلطات المجر، أنها قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بالتزامن مع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى بودابست الذي أصدرت المحكمة مذكّرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد وجّه دعوة لنتانياهو حينها لزيارة بودابست، وذلك فور صدور مذكرة الاعتقال بحقه، معتبرًا أن المذكرة "لن يكون لها تأثير" في بلاده.

وقال نتانياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع أوربان عند وصوله إلى بودابست: "لقد اتخذتم قرارًا شجاعًا ومبدئيًا، وأنا أشكركم"، وذلك في إشادة بقرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.