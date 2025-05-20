الحجار من النبطية: نأخذ بعين الاعتبار احتمال حصول اعتداءات يوم السبت والقرار واضح بإكمال العملية الانتخابية

أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أنّ الدولة مصممة على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، والتي من المقرر أن تُجرى يوم السبت المقبل في 24 أيّار.

كلام الحجار جاء في مؤتمر صحفي من سراي النبطية بعد جولة تفقدية للتحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية في سراي صيدا والنبطية.

ولفت الحجار إلى "أننا نأخذ بعين الاعتبار احتمال حصول خروقات واعتداءات يوم السبت المقبل والقرار واضح بإكمال العملية الانتخابية".