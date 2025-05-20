أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أنّ الدولة مصممة على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، والتي من المقرر أن تُجرى يوم السبت المقبل في 24 أيّار.
كلام الحجار جاء في مؤتمر صحفي من سراي النبطية بعد جولة تفقدية للتحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية في سراي صيدا والنبطية.
ولفت الحجار إلى "أننا نأخذ بعين الاعتبار احتمال حصول خروقات واعتداءات يوم السبت المقبل والقرار واضح بإكمال العملية الانتخابية".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار من النبطية: نأخذ بعين الاعتبار احتمال حصول اعتداءات يوم السبت والقرار واضح بإكمال العملية الانتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.