شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بشركة حلوان للصناعات الهندسية والان مع تفاصيل الخبر

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بزيارة لشركة حلوان للصناعات الهندسية ( مصنع 99 الحربى ) للوقوف على معدلات سير العمل ومتابعة مراحل التصنيع بالشركة وآخر المستجدات المتعلقة بالإنتهاء من المشروعات المنوطة بتنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة.

وخلال الزيارة حرص الوزير محمد صلاح، على تفقد ورشة العدد والأسطمبات وقطع الغيار.

واستمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس أحمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية وأطقم العمل بالشركة من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها .

وخلال الزيارة أصدر الوزير توجيهات بضرورة متابعة مستجدات تنفيذ المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها والعمل على إزالة أية معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة واتخاذ القرارات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وعقد الشراكات الناجحة .

وتابع الوزير " محمد صلاح " مدى تطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج ، موجهاً بتطبيق المعايير و الأكواد الخاصة بالحريق و التخزين و الصيانة و إتباع إجراءات السلامة و الصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري و المادي بالشركة.



يذكر أن الشركة تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية من الذخائر الثقيلة ، كما تقوم الشركة بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين مثل (طفايات الحريق ، أسطوانات البوتاجاز و منظماتها، أدوات المائدة و المطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل الخالي من الرصاص، البساتم و الشنابر ، الشمايز )، بالاضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية و التنموية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بالدولة ومنها مبادرة رفع كفاءة مراكز الألبان على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة الزراعة.



