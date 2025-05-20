شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندي: زيارة الرئيس اللبنانى لمصر تعكس دور القاهرة المحوري في دعم استقرار لبنان والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل دلالات عميقة في توقيت بالغ الدقة إقليميا ودوليا، وتعكس متانة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، ودور مصر الثابت والمحوري في دعم استقرار لبنان ومساندة الشعوب العربية في مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد الجندي، أن الاستقبال الرسمي للرئيس اللبناني في قصر الاتحادية، وما تبعه من مباحثات ثنائية وموسعة، يُجسد حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز أطر التعاون مع لبنان الشقيق في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والبنية التحتية والطاقة، في ظل ما يشهده لبنان من تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية متشابكة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك كان بمثابة خريطة طريق تؤكد التزام مصر بدعم الأشقاء اللبنانيين في إعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار الداخلي، والدفاع عن السيادة اللبنانية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وهو ما يعكس سياسة مصر الثابتة التي تقوم على دعم الدولة الوطنية العربية واحترام سيادة الشعوب ورفض التدخلات الخارجية.

وأشار الجندي إلى أن الرئيس السيسي جدد موقف مصر الراسخ تجاه لبنان من خلال دعمه لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، ومطالبة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته لإجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، ما يعزز قدرة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها وتمكين الجيش اللبناني من أداء دوره الوطني، مشيرا إلى أن دعوة الرئيس السيسي للمجتمع الدولي إلى المساهمة في إعادة إعمار لبنان تعكس حرص مصر على تقديم دعم حقيقي وملموس للشعب اللبناني، وتأتي في إطار رؤية متكاملة تؤمن بأن استقرار لبنان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة العربية.

كما لفت "الجندي"، إلى أهمية التوافق المصري اللبناني بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث عبر الجانبان عن موقف واضح وصريح برفض العدوان على الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية فورا، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، وهو ما يعزز وحدة الصف العربي في مواجهة مخططات تفكيك القضية الفلسطينية.

وأشار الجندي إلى أن كلمات الرئيسين عون والسيسي حملت مضامين تاريخية وثقافية تؤكد أن العلاقة بين مصر ولبنان تتجاوز المصالح السياسية الآنية، لتضرب بجذورها في عمق الحضارة والثقافة العربية المشتركة، لافتا إلى أن لبنان ومصر شكلا دوما نموذجا للأخوة العربية والتواصل الحضاري والثقافي بين شعوب المنطقة.

وشدد المهندس حازم الجندي، على أن هذه الزيارة تعزز من مكانة مصر الإقليمية كداعم رئيسي للاستقرار في الشرق الأوسط، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون العربي المشترك القائم على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية، مشيدا بدعوة الرئيس اللبناني إلى تأسيس نظام للمصلحة العربية المشتركة، واعتبار مصر شريكا أساسيا في تحقيق هذا الحلم العربي المشروع.

