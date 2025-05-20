شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة عضوى حزب الجبهة الوطنية فى منتدى دولى بالصين حول ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

شارك د. محمد الأنصاري والمهندسة رشا القاضي، عضوا أمانة ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية والتي يرأسها الدكتور ياسر عبدالمقصود، في “منتدى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون الدولي للدول الإفريقية”، الذي عُقد بمدينة تشانغشا – الصين، خلال الفترة من 29 أبريل حتى 12 مايو 2025.

نُظم المنتدى بدعوة من وزارة التجارة الصينية، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الدول الإفريقية، وهدف إلى تبادل التجارب في دعم ريادة الأعمال وتعزيز التعاون الدولي في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وجاءت مشاركة عضوا حزب الجبهة الوطنية ضمن الوفد الإفريقي، وكانا الممثلين الوحيدين من مصر في هذا المنتدى، الذي شمل جلسات نقاشية ومحاضرات وزيارات ميدانية لمؤسسات صينية تعمل في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة.

تأتي هذه المشاركة في إطار اهتمام أمانة ريادة الأعمال بالحزب بمتابعة التطورات الدولية في هذا المجال، والاستفادة من التجارب المختلفة لدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر.