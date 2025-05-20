شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات:إعلام دولى يؤكد سير الاقتصاد فى طريقه الصحيح رغم التحديات والان مع تفاصيل الخبر

أكد تقرير إحصائي شامل أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات عن "صورة مصر في وسائل الإعلام الدولية"، أن الإعلام الدولي واصل بشكل مكثف متابعته لتطور الاقتصاد المصرى خلال شهر أبريل 2025، في شبه إجماع إعلامي دولي على التقييم الإيجابي والموضوعي للخطوات التي يسير فيها الاقتصاد المصري، رغم الصعوبات التي تواجه مصر نتيجة المتغيرات الإقليمية والدولية خلال السنوات القليلة الماضية، ورغم أن التأثيرات السلبية لبعض هذا المتغيرات مازالت مستمرة.



وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن وسائل الإعلام الدولية نشرت خلال شهر ابريل الماضي (185) مادة صحفية عن الاقتصاد المصري، توزعت، حسب النطاق الجغرافي الذي تنتمي إليه هذه الوسائل، إلى(29 ) مادة نشرها الإعلام الأمريكي بنسبة 16% و(20) مادة نشرها الإعلام الأوروبي، بنسبة 11%، و(30) مادة نشرها الإعلام الأسيوي، بنسبة 16%، و(101) مادة نشرها الإعلام العربي، بنسبة 54%،و(4) مواد نشرها الاعلام الافريقي ومادة واحدة نشرها اعلام دول الجوار.

وبلغ عدد وسائل الإعلام الدولية التي تناولت الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة (44) وسيلة إعلامية، منها: (7) وسائل إعلامية أمريكية، بنسبة 16% و (11) وسيلة إعلامية أوروبية، بنسبة 26%، و (12) وسيلة إعلامية أسيوية، بنسبة 27%، و(12) وسيلة إعلامية عربية، بنسبة 27% ووسيلة إعلامية واحدة من الإعلام الأفريقي، ودول الجوار، بنسبة 2%، لكل منهما.

97 % تناول إيجابى وموضوعي



وأوضح رئيس"هيئة الاستعلامات" أن توجهات الإعلام الدولي في تناول قضايا الاقتصاد المصري كانت في شبه إجمع على سلامة المسار الذي يتجه إليه، حيث بلغ عدد المواد ذات الاتجاه الإيجابي (33) مادة بنسبة 18% من إجمالي المواد المنشورة عن الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة، وأن وسائل الإعلام الدولية نشرت (146) مادة اتسمت بالاتجاه الموضوعي ، عن الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة، بنسبة 79%، وفي الاتجاه السلبي، نشرت وسائل الإعلام الدولية 6 مواد فقط اتسمت بالانتقاد للاقتصاد المصري، بنسبة 3% من إجمالي المواد المنشورة خلال ابريل 2025.



وتضمنت الموضوعات التي حظيت بتناول إجابي من جانب الإعلام الدولي: توقعات متفائلة للجنيه ومعدلات النمو، وقفزة الاصول الاجنبية، وتراجع معدلات السكان، وانتعاش تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة الصادرات الرقمية ، وانخفاض معدل البطالة خلال عام 2024.

ومن نماذج ما نشر في هذا الشأن:



- نشر موقع مجلة "فوربس" الأمريكية ووكالة "شينخوا" الصينية و صحيفة "الشعب" الصينية وموقع العربية نت السعودي في 3/4/2025، تقريراً بعنوان "القفزة الاقتصادية في مصر مدعومة بالإصلاح والاستثمار الاستراتيجي". حيث أشار التقرير إلى أن رؤية مصر 2030 تحفز نموًا أقوى من المتوقع، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% للفترة 2025-2026، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.1%. ويعود هذا النمو إلى إصلاحات اقتصادية جريئة تجذب الاستثمارات في القطاعات والبنية التحتية الرئيسية. وأن قطاع البناء، الذي ينمو سنويًا بنسبة 7.4%، يُعد محوريًا في مسيرة التحول في مصر، وقد دفعت رؤية 2030 بالعديد من المشاريع الطموحة، بما في ذلك مدينة العلمين الجديدة، ومشروع قطار فائق السرعة، وبنية تحتية حيوية للموانئ البحرية، والعاصمة الإدارية الجديدة التي تزيد مساحتها عن 700 كيلومتر مربع.

- نشرت صحيفة "اندبندنت" عربية البريطانية ووكالة "شينخوا" الصينية تقريراً في 16/4/2025 بعنوان "توقعات متفائلة للجنيه المصري مع تعافي الاقتصاد وانتعاش النمو" ارتكز بشكل رئيسي حول توقعات صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.8 % خلال العام الحالي حيث أنه بالرغم من تفاقم حال عدم اليقين الاقتصادي مع توسع حرب الرسوم والتجارة واستمرار التوترات الجيوسياسية داخل منطقة الشرق الأوسط، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في مصر خلال العام الحالي بنسبة 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة خلال يناير الماضي، لتصل في الوقت الحالي إلى مستوى 3.8 %، ورفع الصندوق توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليسجل 49.6 جنيه في المتوسط خلال العام المالي الحالي مقابل 50.6 جنيه في تقديراته السابقة. ووفق التقرير لم يشهد الدولار تحركات ضخمة منذ التعويم الأخير للجنيه المصري خلال مارس 2024 ونقل التقرير توقعات وزارة التخطيط بتحقيق الاقتصاد المصري نمواً أسرع من توقعات الصندوق بنسبة 4.0 % خلال العام المالي الحالى مشيرة أن الاقتصاد المصري حقق نمواً خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 4.3 % مقابل 2.3 % خلال الربع المناظر.

- نشرت قناة "الحرة" الأمريكية، ووكالة رويترز وصحيفة "السوسنة" الأردنية وموقع "العربية نت" السعودي في 5/4/2025، تقريراً بعنوان، "قفزة صافي الأصول الأجنبية في مصر.. ماذا تعني؟"،حيث يؤكد التقرير انه في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة، تشهد مصر تحسنا ملحوظا في مؤشرات الاستقرار المالي، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار في فبراير 2025، مقارنة بـ 8.7 مليار دولار في يناير 2025، مدعوما بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج.

- نشر موقع قناة "روسيا اليوم" الروسية وقناة "الحرة" الامريكية ووكالة شينخوا الصينية وصحيفة "المرصد" الليبية في 8/4/2025، تقريراً بعنوان "7 مليارات يورو.. مصر وفرنسا توقعان اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر"، حيث أعلنت الحكومة المصرية، توقيع اتفاقية مع فرنسا بقيمة 7 مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

نشر موقع شبكة "CNN الامريكية "، وموقع "العربية. نت" السعودي في 18/4/2025، تقريرًا بعنوان "مصر.."قفزة" في تحويلات العاملين بالخارج.. وخبراء يوضحون الأسباب"، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى 2.9 مليار دولار خلال يناير 2025، لتسجل أعلى تدفقات خلال هذا الشهر وفق بيان البنك المركزي المصري. وأرجع مصرفيون سبب قفزة التحويلات إلى استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ووجود أوعية ادخارية مرتفعة العائد تجذب هذه التحويلات. حيث قفزت التحويلات منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في مارس 2024، مسجلة 20 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى (يوليو إلى يناير) من السنة المالية الحالية 2024/2025 مقابل 11 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 81%.

أوردت وكالة "شينخوا" و صحيفتا "الشعب" و"تشاينا ديلى" الصينية في17/4 /2025 تحت عنوان "مصر تستهدف زيادة صادراتها الرقمية السنوية إلى 8.5 مليار دولار" حيث أعلنت مصر أنها تستهدف زيادة صادراتها الرقمية السنوية إلى 8.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025 / 2026.

- أوردت وكالة "شينخوا" الصينية وموقع العربية نت السعودية تقريراً بتاريخ (27/4 /2025) تحت عنوان "انخفاض معدل البطالة السنوي في مصر إلى 6.6% خلال 2024"، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر انخفاض معدل البطالة في البلاد خلال العام 2024 إلى 6.6%. بانخفاض قدره 0.4% عن عام 2023.

اوتضمن التناول الموضوعي العديد\ من القضايا التي تتعلق بالاقتصاد المصري منها: الشريحة الثانية من الحزمة الاوروبية، تداعيات رسوم ترامب على الاقتصاد المصري، لا انقطاع للكهرباء في الصيف، رفع اسعار الوقود، وخفض سعر الفائدة، واستهداف جذب 30 مليون سائح سنوياً ، وانخفاض اسعار السيارات)

ومن نماذج ما نشر عن هذه الموضوعات:

- نشرت شبكة 'CNN' الامريكية بالعربية وقناة "الحرة" الأمريكية، ووكالة "شينخوا" وصحيفة "الشعب" فى الصين وموقع "سكاي نيوز عربية" الاماراتي في 1/4/2025، تقريراً بعنوان، "بيان مصري عن حزمة الـ4 مليارات.. وحديث عن الخطوات المقبلة"، حيث أعربت مصر عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة في الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو. وجاء الاعتماد بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي، من مختلف المجموعات السياسية، واعتبرت القاهرة أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية 452 عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر.

- نشر موقع شبكة "سي إن إن الامريكية بالعربية"، وموقع "الشرق" السعودي وموقع العربية نت السعودي وموقع "سكاي نيوز عربية" وموقع "صوت بيروت إنترناشونال" اللبناني في 6/4/2025، تقريرًا بعنوان "تداعيات رسوم ترامب على الاقتصاد المصري بين توقعات زيادة الصادرات وهبوط البورصة"، حيث أثارت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على التجارة المصرية تساؤلات حول تأثيرها على حجم التبادل بين البلدين، إذ يرى بعض المسؤولين أنها قد تفتح فرصاً استثمارية وتزيد الصادرات، بينما يحذر آخرون من تداعيات سلبية على الصادرات المصرية وتصاعد التوترات التجارية العالمية، بما قد يضر بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر.

- نشر موقع شبكة "CNN الامريكية بالعربية"، في 28/4/2025، تقريرًا بعنوان "الحكومة المصرية: لن نقطع الكهرباء خلال فصل الصيف"، حيث جددت الحكومة المصرية تعهداتها بعدم قطع التيار الكهربائي خلال موسم الصيف، قائلة: إنها "تعتمد في خطتها على استيراد كميات ضخمة من الغاز لتغطية احتياجات محطات إنتاج الكهرباء، وتشغيل محطات طاقة متجددة جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة"، وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، جاهزية الحكومة لموسم الصيف هذا العام، وعدم العودة مرة ثانية لتطبيق خطة تخفيف الأحمال.

تحت عنوان "البنك المركزي المصري يفاجئ الاسواق"، أبرزت وكالة "شينخوا" الصينية وموقع، في 18/4/2025 اعلان البنك المركزي المصري عن خفض سعر الفائدة بواقع 2.25% (225 نقطة أساس) في خطوة فاجأت الأسواق والمراقبين الماليين وذلك في ثاني اجتماع للسياسة النقدية خلال عام 2025. ويعد هذا القرار أول خفض منذ عام 2024 بعد أن تم تثبيت أسعار الفائدة في سبعة اجتماعات متتالية.

نشر موقع "الشرق" السعودي تقريرا في 19/4 /2025 تحت عنوان "موجة تخفيضات أسعار تجتاح سوق السيارات في مصر بالربع الأول" حيث انخفضت أسعار 16 علامة سيارات في السوق المصرية بما يصل إلى 15% خلال الربع الأول من السنة، وذلك بعد إعادة السماح للشركات والوكلاء باستيراد السيارات عقب فترة من التوقف. و بلغت قيمة التراجعات في أسعار السيارات ما بين 30 ألفاً إلى 240 ألف جنيه، وشملت 28 طرازاً.

واقتصر التناول السلبي على عدد محود من الأخبار والتقارير، لاتتعدى 3% من مجمل مانشره الإعلام الدولي عن اقتصاد مصر ومن نماذج ذلك:

- نشرت قناة "الحرة" الأمريكية، في 1/4/2025، تقريراً بعنوان، "مصريون عن السباق مع الأسعار: عيدية الدولة ليست حلا"، نقلت فيه عن بعض المواطنين المصريين قولهم "نحن في سباق مع الأسعار.. وقالوا إنهم يتوقعون زيادة مقبلة في الأسعار، بعد رفع الأجور. وقال بعضهم إنهم كموظفين غير حكوميين لن تزيد مرتباتهم بعد القرار الحكومي بزيادة الاجور للموظفين ، وبالتالي مع إلغاء جديد للدعم الحكومي على السلع أو الوقود، سترتفع الأسعار ولن نجد مثل موظفي الحكومة دعما ولو بسيطا.