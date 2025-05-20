الأهرام: مصر تمثل صمام الأمان للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية

اعتبرت صحيفة "الأهرام" المصرية أن مصر تمثل صمام الأمان للقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن المنطقة العربية تمر بتحديات غير مسبوقة مع استمرار الأزمات والصراعات المفتوحة في السودان وليبيا واليمن والصومال وغيرها، بالإضافة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، إضافة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على سيادة سوريا ولبنان.

ولفتت إلى أن مصر تتحرك بشكل مستمر وفاعل لدعم القضايا العربية، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في تلك الدول، وفي إطار ثوابت السياسة المصرية التي تنحاز إلى الشعوب وإلى الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية، وانطلاقا من أن الكل خاسر في الحروب، بينما الكل رابح في السلام والتعاون والاستقرار.

ورأت أن "مصر تحملت العبء الأكبر في دعم الشعب الفلسطيني وتثبيت حقوقه المشروعة وإجهاض أي محاولات أو خطط لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري، التي تعد جريمة حرب تستوجب معاقبة ومحاسبة مرتكبيها، كما أنها تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".

وأوضحت أن "مصر تتحرك في دعم الشعب الفلسطيني على مسارات عديدة ومتوازية ومتكاملة، وأولها المسار الأمني ووقف نزيف الدم الفلسطيني، ودور مصر في الوساطة بالتعاون مع الشركاء في قطر وأميركا للعودة للمفاوضات، والتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية وإطلاق سراح الأسرى والمخطوفين، والتأكيد على الإدارة الفلسطينية لغزة بعد انتهاء الحرب وفي إطار أنها جزء أساسى من الأراضي الفلسطينية والدولة الفلسطينية المنتظرة".

وأشارت إلى أنه "رغم التحديات والعقبات خاصة من الجانب الإسرائيلي وتبنيه إستراتيجية المراوغة والتعنت، إلا ان الجهود المصرية لم تتوقف لإنهاء تلك الحرب الشعواء ضد الشعب الفلسطيني، وثانيها بالتوازى أيضا وفي إطار فقه أولويات الدولة المصرية تتحرك مصر على المسار الإنساني لوقف معاناة الفلسطينيين، ووقف حرب التجويع الذي يستخدمها الاحتلال ضدهم، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية فورا، وقد قدمت مصر أكثر من 80% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وأضافت: "ثالثها على المسار السياسي، حيث لم تغب القضية الفلسطينية لحظة واحدة عن أجندة السياسة المصرية واهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسعي مصر المستمر لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما أكده الرئيس السيسي في القمة العربية ببغداد، أنه لا سلام ولا استقرار إلا عبر إقامة الدولة الفلسطينية".

وأكدت أن "مصر ستبقى دائما عونا وداعما وسندا لأشقائها العرب، على رأسهم الإخوة الفلسطينيون حتى ينالوا حقوقهم المشروعة".