الشرطة الألمانية ألقت القبض على رجل سوري بعد طعن خمسة أشخاص في مدينة بيليفيلد

ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل سوري الجنسية يشتبه في قيامه بطعن خمسة أشخاص في مدينة بيليفيلد غربي البلاد"، مشيرة الى أن "الاعتقال بعد مداهمة نفذتها قوات خاصة في بلدة هايلجنهاوس قرب دوسلدورف مساء الاثنين".

وأوضحت الشرطة أن "المشتبه به يبلغ من العمر 35 عاما، وأن التحقيقات لا تزال جارية لتأكيد هويته"، رغم أنها شبه متأكدة من تورطه في الحادث.

ووقع الهجوم صباح الأحد خارج حانة قرب محطة القطار الرئيسية في بيليفيلد، حيث هاجم الرجل مجموعة من خمسة شبان تتراوح أعمارهم بين 22 و27 عاما باستخدام أداة حادة. وأسفر الهجوم عن إصابة أربعة منهم بجروح خطيرة، بينما كانت حالة اثنين حرجة قبل أن تستقر لاحقا.