الجيش الإسرائيلي: إسقاط مسيرة محملة بالأسلحة قادمة من مصر

أحبطت قوات الجيش الإسرائيلي "محاولة تهريب أسلحة باستخدام طائرة من دون طيار قادمة من مصر إلى إسرائيل، وكانت تحمل 22 قطعة سلاح مع بعض الذخيرة".

واشار الجيش الاسرائيلي في بيان، الى أن "مراقبة الجيش الاسرائيلي رصدت في منطقة لواء باران، الليلة الماضية، طائرة مسيرة اخترقت الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في محاولة لتهريب الأسلحة".

وأضاف: "أسقطت قوات الجيش الطائرة المسيرة، وخلال عمليات البحث التي أجراها مقاتلو الجيش الإسرائيلي، تم العثور على الطائرة المسيرة وهي تحمل 19 مسدسا وثلاثة رشاشات وذخيرة"، موضحا ان "تم تسليم الأسلحة إلى قوات الأمن لاستكمال إجراءات معالجتها".