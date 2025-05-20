السماح بدخول «كمية أساسية» من الغذاء إلى غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، السماح باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة على الفور، وذلك وسط تصاعد أزمة جوع طاحنة في القطاع جرّاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس الماضي، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تسليم المساعدات سيتم عبر منظمات إغاثية دولية وأممية. وذكر مكتب نتنياهو، في بيان، أن «تدفق المساعدات يُستأنف بتوصية من الجيش الإسرائيلي بسبب الحاجة العملياتية لتمكين توسيع القتال».

وأضاف المكتب أن إسرائيل «ستسمح بدخول كمية أساسية من الطعام للسكان لمنع تطور أزمة جوع في قطاع غزة قد تعرض استمرار العملية العسكرية للخطر».

وفي وقت لاحق أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي، دخول 5 شاحنات محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة، بما في ذلك طعام للأطفال، بحسب «رويترز». وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ بداية شهر مارس الماضي، وتمنع عنه كل الإمدادات الغذائية والمساعدات، مع استئناف هجومها على القطاع، عقب خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، مما أدى إلى تزايد القلق الدولي بشأن محنة سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه سيُسمح بدخول 50 شاحنة تحمل طحيناً وزيت طهي وبقوليات إلى غزة، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن من المتوقع دخول 9 شاحنات محملة بمواد غذائية للأطفال خلال ساعات.

ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن الوزراء أُبلغوا خلال اجتماع بأن آلية المساعدات الجديدة التي ستعمل من خلال «مؤسسة غزة الإنسانية» وشركات خاصة أميركية، ستبدأ العمل في أقرب تقدير يوم 24 مايو الجاري، وأن هناك حاجة لـ«فترة انتقالية».

وأضاف المسؤول أن مجلس الوزراء قرر أن تشمل المساعدات الغذائية كميات من الطحين للمخابز التي تديرها منظمات دولية، بالإضافة إلى أدوية للمستشفيات في القطاع. وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن المساعدات ستُسلَّم عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومنظمة «وورلد سنترال كيتشن»، ومنظمات إغاثية أخرى، مؤكداً أن المساعدات ستكون خاضعة لمراقبة هذه المنظمات الدولية.