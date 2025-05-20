المديرية العامة للشؤون السياسية تسلمت من عبود نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة بيروت

تسلمت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات بإشراف وزير الداخلية أحمد الحجار من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظة بيروت، كما وردت من لجان القيد العليا، على أن يصار إلى إدخالها عبر البرنامج المعتمد في الوزارة وإعلانها رسمياً عبر الموقع الإلكتروني.

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