أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه اتهام رسمي إلى النائبة الديمقراطية لامونيكا ماكلفر بتهمة إعاقة عمل أجهزة إنفاذ قوانين الهجرة. وأكدت الوزارة في بيان أن "لا أحد فوق القانون، سواء كان من الطبقة السياسية أو غيرها"، مشددة على أن القضية ستُترك لنظام العدالة ليأخذ مجراه.

كانت هذه تفاصيل خبر اتهام النائبة الديمقراطية لامونيكا ماكلفر بإعاقة عمل أجهزة إنفاذ قوانين الهجرة بأميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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