ويتكوف: إدارة ترامب مصممة على هزيمة حماس ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن المبعوث الرئاسي الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تأكيده أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تزال "عازمة على هزيمة حركة حماس" ومنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
وأوضح ويتكوف أن إيران ووكلاءها كانوا يعانون من "نقص حاد في الموارد" عند مغادرة ترامب للبيت الأبيض عام 2021، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب تمثل "قوة عمل وأمل" وقادرة على "استعادة السلام" في المنطقة.
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