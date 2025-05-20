الصحة الأميركية: إنهاء منح فيدرالية بقيمة 60 مليون دولار لجامعة هارفارد بسبب فشلها في التصدي لمعاداة السامية

أفادت وكالة رويترز نقلًا عن وزارة الصحة الأميركية، أن الحكومة الفيدرالية قررت إنهاء منح مالية بقيمة 60 مليون دولار كانت مخصصة لجامعة هارفارد، وذلك بسبب ما وصفته بـ"فشل الجامعة في معالجة مضايقات مرتبطة بمعاداة السامية".

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء على خلفية تحقيقات كشفت تقصير الجامعة في حماية طلابها من المضايقات المعادية لليهود، في خضم تصاعد التوترات داخل الحرم الجامعي منذ بدء الحرب في غزة.