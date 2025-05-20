شكرا لقرائتكم خبر عن مطار "باريس أورلي" يستأنف رحلاته بعد إصلاح خلل الرادارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استأنف مطار "باريس أورلي" في العاصمة الفرنسية عملياته الطبيعية مساء الاثنين، بعد خلل تقني في نظام المراقبة الذي تسبب في اضطرابات واسعة النطاق، ما أدى إلى إلغاء بعض الرحلات.

وأفادت وزارة النقل الفرنسية وهيئة الطيران المدني أنه من المتوقع أن يعود جدول الرحلات بالكامل إلى مساره الطبيعي بحلول اليوم الثلاثاء.

عطل في أنظمة الرادار

وقيدت السلطات حركة الطيران في "باريس أورلي" بعد العطل الفني ظهر يوم الأحد، ما أدى إلى تقليص عدد الرحلات بشكل كبير نتج عنه إلغاء 40% من الرحلات في يوم الأحد، و15% من رحلات يوم الاثنين.

بالإضافة إلى عدد من الرحلات المتأخرة التي واجهها المسافرون.

وأفادت المديرية العامة للطيران المدني بأن العطل وقع في أنظمة الرادار ظهر الأحد، ما استدعى فرض قيود مشددة على الملاحة الجوية وتخفيض كبير في عدد الرحلات حتى منتصف الليل.

ويُعد مطار أورلي ثاني أكبر مطارات باريس، إذ استقبل العام الماضي أكثر من 33 مليون مسافر.