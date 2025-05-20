شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: روسيا وأوكرانيا ستباشران محادثات لوقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

موقفا بوتين وزيلينسكي

بوتين يشيد بالمفاوضات

ترامب يريد تحريك الجمود

الدمام - شريف احمد - في تطور مفاجئ للأزمة المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين، أن روسيا وأوكرانيا ستباشران فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وذلك بعد مكالمة هاتفية وصفها بأنها "ممتازة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "روسيا وأوكرانيا ستباشران مفاوضات فورًا بهدف وقف إطلاق النار، والأهم إنهاء الحرب فلينطلق المسار"ولم يحدد ترامب موعدًا أو مكانًا محددًا للمفاوضات، لكنه أشار إلى أن عقدها في الفاتيكان سيكون أمرًا رائعًا.بدوره، وصف بوتين الاتصال بأنه "مفيد جدًا"، وأشار إلى استعداد موسكو للعمل على مذكرة تفاهم بشأن اتفاقية سلام محتملة، مؤكدًا ضرورة إيجاد تسويات مقبولة لدى طرفي النزاع.أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فأعرب عن عدم امتلاكه تفاصيل واضحة عن المبادرة الروسية، وأكد أنه "مستعد لدراسة العرض".وقال زيلينسكي في تصريح لاحق، إنه تحدث هاتفيًا مع ترامب لمدة 10 إلى 15 دقيقة، وطلب منه عدم اتخاذ أي قرار يخص أوكرانيا دون موافقتها، مكررًا التأكيد أن بلاده لن تتنازل عن أراضيها، وهو ما تعده روسيا شرطًا مسبقًا.قال بوتين إن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا تسير "في الاتجاه الصحيح"، وإنه يجب على الطرفين "بذل جهود قصوى للتوصل إلى تسويات ترضي الجميع".وكان الجانبان عقدا أول جولة من المحادثات المباشرة في إسطنبول منذ عام 2022، لكنها لم تفضِ إلى وقف إطلاق النار.قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي "سئم من تعنت موسكو وكييف"، وأراد تحريك الجمود السياسي.لكن زيلينسكي حذر من أن ابتعاد واشنطن عن مسار المفاوضات سيصب في مصلحة بوتين، مطالبًا الولايات المتحدة بالاستمرار في الضغط على روسيا.