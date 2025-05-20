الكرملين: لم يُتخذ قرار بشأن مقر المحادثات المقبلة مع أوكرانيا ومهتمون بإزالة أسباب الصراع

أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أنه لم يُتخذ بعد أي قرار بشأن مكان انعقاد الجولة المقبلة من المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن "الجميع مهتم بالتوصل إلى تسوية سريعة للنزاع"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن روسيا "تسعى إلى القضاء على الأسباب الجذرية للصراع" في أوكرانيا.