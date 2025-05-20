أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أنه لم يُتخذ بعد أي قرار بشأن مكان انعقاد الجولة المقبلة من المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار إلى أن "الجميع مهتم بالتوصل إلى تسوية سريعة للنزاع"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن روسيا "تسعى إلى القضاء على الأسباب الجذرية للصراع" في أوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: لم يُتخذ قرار بشأن مقر المحادثات المقبلة مع أوكرانيا ومهتمون بإزالة أسباب الصراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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