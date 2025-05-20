نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، تهديده بضم أراضٍ من قطاع غزة في حال لم تُعد حركة "حماس" الاسرى وتغادر القطاع "إلى الأبد".
وأضاف الوزير أن "الوقت ليس مناسبًا لضم الضفة الغربية حاليًا"، لكنه أشار إلى أن "إدارة ترامب تتيح فرصًا لتحقيق ذلك"، معربًا عن ثقته بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "سيدعم إسرائيل دائمًا رغم بعض الخلافات".
وفي سياق متصل، شدد الوزير الإسرائيلي على أن من مصلحة الولايات المتحدة "ضمان احتفاظ إسرائيل باليد العليا في حربها مع إيران"، محذرًا من أن إسرائيل "لا تستطيع تحمل حدوث مجاعة في غزة لأنها ستخسر الدعم الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة الإسرائيلي: سنضم أراضي من غزة إذا لم تغادر حماس ونثق بدعم ترامب الدائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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