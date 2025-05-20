ترامب: يجب إيجاد حل للحرب في أوكرانيا وأعتقد أن بوتين وزيلنسكي يريدان إنهاءها

أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وجود "فرصة جيدة" لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه رأى مشاهد مروعة في هذا النزاع لم يسبق له أن شاهد مثلها من قبل، ما يدفعه لمحاولة إيجاد حل.

وشدد ترامب على أن الحرب "ليست حربه"، وأنه يسعى فقط للمساعدة في إنهائها، لافتًا إلى أنه يملك "حدودًا" بشأن استمرارها لكنه لا يرغب في الكشف عنها لتفادي تعقيد المفاوضات.

ورأى ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يريد أن تنتهي الحرب"، كما وصف نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بـ"الرجل القوي وصعب المراس"، معربًا عن اعتقاده بأنه أيضًا يسعى لوقف النزاع.