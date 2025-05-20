أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "رجل يبني وليس رجلاً يقصف"، مشددًا على أن ترامب "رئيس سلام ويحاول وقف الحروب وتجنبها".
وجاءت تصريحات روبيو في سياق تأكيده على نهج ترامب في السعي لحل النزاعات الدولية عبر الدبلوماسية، وتجنّب التصعيد العسكري.
كانت هذه تفاصيل خبر روبيو: ترامب رجل سلام يسعى لوقف الحروب وليس لتفجيرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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