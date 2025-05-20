روبيو: ترامب رجل سلام يسعى لوقف الحروب وليس لتفجيرها

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "رجل يبني وليس رجلاً يقصف"، مشددًا على أن ترامب "رئيس سلام ويحاول وقف الحروب وتجنبها".

وجاءت تصريحات روبيو في سياق تأكيده على نهج ترامب في السعي لحل النزاعات الدولية عبر الدبلوماسية، وتجنّب التصعيد العسكري.