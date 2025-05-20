شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مزايا منحها القانون للتحالف الوطنى دعما للعمل الأهلى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

قدم قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عدد من المزايا لدعم العمل الأهلي، وذلك بعد نجاح التحالف الوطني في أن يتحول إلى ذراعًا للحكومة في تحقيق التنمية علي الصعيد المحلي، والإغاثة خارجيا من خلال دعم الأشقاء في قطاع غزة .

وفي هذا السياق منح قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع عدم الاخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر، التحالف، التمتع المزايا الاتيه:-

1- الاعفاء من رسوم التسجيل والقيد الذي يقعد ادائها على التحالف في جميع أنواع العقود التي يكون طرفا فيها كعقود الملكيه أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقعات.

2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغه المفروضه حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والاوراق المطبوعه والسجلات وغيرها والتي يقع والتي يقع عبئها على التحالف.

3-إعفاء العقارات المبنيه للمملوكه للتحالف من الضرائب العقاريه.

4- اعتبار التبرعات التي تقدم للتحالف تكليفا على داخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافي دخله.

5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروض على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما يتلقاه من هدايا من الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهوريه بناءً على عرض وزير المالية وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.