استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيامًا للنازحين جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365 - متابعات

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، خيامًا للنازحين بمنطقة مواصي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع منذ فجر اليوم إلى نحو 80 شهيدًا.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن قوات الاحتلال استهدفت مولدات الكهرباء في مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في المكان، مشيرة إلى أن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية تواصل إطلاق النار والقنابل على أقسام مستشفى العودة شمال القطاع

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