- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيامًا للنازحين جنوب قطاع غزة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، خيامًا للنازحين بمنطقة مواصي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع منذ فجر اليوم إلى نحو 80 شهيدًا.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن قوات الاحتلال استهدفت مولدات الكهرباء في مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في المكان، مشيرة إلى أن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية تواصل إطلاق النار والقنابل على أقسام مستشفى العودة شمال القطاع
نسخ الرابط تم نسخ الرابط