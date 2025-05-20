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سيراليون تسجل زيادة في إصابات جدري القردة بنسبة 71% خلال أسبوع

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shimaa mohamed 0 تبليغ

سيراليون تسجل زيادة في إصابات جدري القردة بنسبة 71% خلال أسبوع

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن ارتفاع حاد في عدد الإصابات المؤكدة بجدري القردة في سيراليون، حيث بلغت نسبة الزيادة 71% خلال أسبوع واحد فقط ما يثير القلق من تسارع وتيرة تفشي الفيروس في البلاد.

وأوضح رئيس فريق دعم إدارة الحوادث الخاص بجدري القردة في المراكز الأفريقية الدكتور نجاشي نجونجو، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن بؤر التفشي الرئيسية في أفريقيا مثل بوروندي وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تشهد تراجعًا في الحالات، لكن سيراليون تمثل استثناءً مقلقًا.

وأشار إلى أن سيراليون سجلت أكثر من 200 حالة مؤكدة جديدة في أبريل فقط، ومع بداية مايو كانت تمثل نصف إجمالي الإصابات المؤكدة في أفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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