شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الفيضانات.. تحذيرات عاجلة لملايين السكان في شرق أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت السلطات الأسترالية تحذيرات عاجلة لملايين السكان في ولاية نيو ساوث ويلز، مع بدء موجة من الأحوال الجوية والفيضانات العنيفة التي تضرب المناطق الشرقية من أستراليا، تشمل أمطارًا غزيرة ورياحًا عاتية يُتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع.

اقتلاع أشجار وانقطاع الكهرباء

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، "إن كميات الأمطار المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة قد تعادل ما يهطل عادة خلال شهر كامل، مع تسجيل أكثر من 100 ملم من الأمطار منذ مساء الأحد، لا سيّما في سيدني والساحل المركزي للولاية".ونبهت إلى أن ذروة الهطول المطري قد تصل إلى 300 ملم اليوم الثلاثاء، وسط تحذيرات من فيضانات مفاجئة وانزلاقات تربة محتملة.وأعلنت خدمات الطوارئ أنها تلقت أكثر من 250 بلاغًا عن أضرار شملت اقتلاع أشجار وتسربات مياه في المباني السكنية.بينما أدت الرياح العاصفة التي بلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 2200 شخص، إضافة إلى إغلاق عدة طرق رئيسة.ودعت السلطات السكان إلى تجنب التنقل غير الضروري، وتوخي الحذر الشديد على الطرق والشواطئ، إذ جرى تصنيف الظروف الجوية بالخطيرة.