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شكرا لقرائتكم خبر عن هل أخفى بايدن إصابته بالسرطان عن الأمريكيين؟ ترامب يجيب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن تشخيص إصابة سلفه جو جو بايدن بسرطان البروستاتا كان معروفًا منذ مدة، وأن المحيطين بالرئيس السابق تستروا على وضعه الصحي، قائلًا إنه فوجئ لعدم إبلاغ الجمهور بهذا الأمر قبل الآن.
وقال ترامب للصحفيين يوم الاثنين: "أنا مفاجأ من عدم إبلاغ الجمهور منذ فترة طويلة".
وشدد على أن بلوغ المرحلة الخطرة من سرطان البروستاتا التي أعلنها مكتب بايدن الأحد يستغرق في العادة وقتًا طويلًا.
حزن ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه حزين إزاء الأنباء عن تشخيص إصابة سلفه جو بايدن بنوع عدواني من سرطان البروستاتا.
وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال: "ميلانيا وأنا حزينان لسماع نبأ التشخيص الطبي الأخير لجو بايدن، نتقدم بأحر وأفضل التمنيات لجيل والعائلة، ونتمنى له تعافيًا سريعًا وناجحًا".
تمدد السرطان إلى العظام
أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستاتا، وأنه بصدد دراسة خياراته العلاجية.
وجاء في بيان للمكتب أن الديموقراطي البالغ 82 عامًا، أن الفحوصات الطبية أثبتت تمدد المرض إلى العظام.
ولفت إلى أن "هذا النوع من السرطانات وعلى الرغم من كونه أكثر عدوانية، فإنه يبدو حساسًا للهرمونات، ما يتيح إدارة فاعلة للمرض.
وأشار البيان إلى أن بايدن يدرس وعائلته خيارات العلاج مع الأطباء.
وسرطان البروستاتا هو الأكثر شيوعًا لدى الرجال، ويمثل 15% من مجموع السرطانات التي تصيبهم.