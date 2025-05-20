شكرا لقرائتكم خبر عن هل أخفى بايدن إصابته بالسرطان عن الأمريكيين؟ ترامب يجيب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن تشخيص إصابة سلفه جو جو بايدن بسرطان البروستاتا كان معروفًا منذ مدة، وأن المحيطين بالرئيس السابق تستروا على وضعه الصحي، قائلًا إنه فوجئ لعدم إبلاغ الجمهور بهذا الأمر قبل الآن.

وقال ترامب للصحفيين يوم الاثنين: "أنا مفاجأ من عدم إبلاغ الجمهور منذ فترة طويلة".

وشدد على أن بلوغ المرحلة الخطرة من سرطان البروستاتا التي أعلنها مكتب بايدن الأحد يستغرق في العادة وقتًا طويلًا.

حزن ترامب