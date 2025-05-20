شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. 71% زيادة في إصابات جدري القردة بسيراليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن ارتفاع حاد في عدد الإصابات المؤكدة بجدري القردة في سيراليون.

وبلغت نسبة الزيادة 71% خلال أسبوع واحد فقط، ما يثير القلق من تسارع وتيرة تفشي الفيروس في البلاد. بؤر التفشي في إفريقيا وأوضح رئيس فريق دعم إدارة الحوادث الخاص بجدري القردة في المراكز الأفريقية د. نجاشي نجونجو، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، أن بؤر التفشي الرئيسية في إفريقيا مثل بوروندي وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تشهد تراجعًا في الحالات، لكن سيراليون تمثل استثناءً مقلقًا.

وأشار إلى أن سيراليون سجلت أكثر من 200 حالة مؤكدة جديدة في أبريل فقط، ومع بداية مايو كانت تمثل نصف إجمالي الإصابات المؤكدة في إفريقيا.