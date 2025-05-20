"واشنطن بوست": إدارة ترامب تهدد بقطع الدعم عن إسرائيل إذا لم توقف الحرب على غزة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلًا عن مصدر مطّلع في البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وجّهت تحذيرًا صريحًا إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، مفاده أنه "إذا لم يُنهِ الحرب في غزة، فقد تتخلى الولايات المتحدة عن دعمها لإسرائيل".

واوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن "لنتانياهو القدرة على وقف الحرب، لكنه لا يريد ذلك سياسيًا". وأضاف أن الإدارة الأميركية باتت ترى أن استمرار العمليات العسكرية يضعف موقفها، وقد يؤدي إلى تدهور العلاقات. وقال المصدر إن الضغط الأميركي على إسرائيل تصاعد خلال الأيام الأخيرة.

وفي السياق، كشفت مصادر في الإدارة الأميركية لموقع "واللا" الإسرائيلي، أن نائب الرئيس الأميركي، جي. دي. فانس، كان يعتزم زيارة إسرائيل يوم الثلاثاء، لكنه ألغى خطته بسبب تصعيد الحربل الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعلى صلة، قرر نتانياهو قرر إبقاء الوفد الإسرائيلي المفاوض في قطر ليوم إضافي، في هذه المرحلة، بحسب هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"؛ ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن "الوفد بقي شكليًا، ولتجنّب إحراج الأميركيين. لا يبدو جيدًا إعادة الوفد في وقت لا تزال فيه حماس حاضرة هناك".

وأشارت القناة إلى أن احتمال التوصل إلى صفقة لا يزال قائمًا، لكنه ضئيل، ولم تُسجّل أي تقدّم فعلي حتى الآن في المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى واتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

بدورها، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، بأن إدارة ترامب "تواصل في هذه الأيام التحدث مع جميع الأطراف المعنية بالصراع في قطاع غزة"، وذلك بعد المحادثات بين واشنطن وحركة حماس التي أدت إلى الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر.