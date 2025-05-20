نتانياهو: إسرائيل تقبل رؤية الرئيس ترمب وتحث جميع القادة الأوروبيين على أن يحذوا حذوها

اشار رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو الى ان إسرائيل تقبل رؤية الرئيس الاميركي دونالد ترمب وتحث جميع القادة الأوروبيين على أن يحذوا حذوها. ولفت الى ان الحرب يمكن أن تنتهي إذا تم إطلاق سراح الاسرى وألقت حماس سلاحها وتم نفي قادتها وعزل غزة.

وردّ نتانياهو على إدانة قادة فرنسا وبريطانيا وكندا للحملة العسكرية التي تشنّها الدولة العبرية في قطاع غزة، معتبرا موقفهم بمثابة منح حركة حماس "جائزة كبرى".

واردف نتانياهو "بالطلب من إسرائيل وضع حدّ لحرب دفاعية نخوضها من أجل بقائنا قبل القضاء على حماس عند حدودنا وبالمطالبة بدولة فلسطينية، يقدّم قادة لندن وأوتاوا وباريس جائزة كبرى لهجوم الإبادة الجماعية على إسرائيل في السابع من تشرين الأول مع التشجيع على مزيد من هذه الفظائع"، في إشارة إلى هجوم تشرين الأول 2023 الذي أشعل فتيل الحرب الدائرة في غزة.