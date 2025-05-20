الجيش: توقيف أحد أفراد عصابة خطف في بلدة العباسية قضاء صور

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بان دورية من مديرية المخابرات أوقفت في بلدة العباسية – صور المطلوب (ح. ح.) كونه أحد أفراد عصابة خطف، وللاشتباه في مشاركته بإطلاق النار ما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا وذخائر. وقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. وتجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد العصابة.

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